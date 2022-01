Grande spavento per Sofia Goggia.

La campionessa di sci è caduta nel Super G di Cortina, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Pechino (4 febbraio).

Dopo un errore in una curva che l'ha costretta a sterzare bruscamente, è caduta poco più avanti per una sforbiciata che l’ha fatta rovinare nella neve.

A quel punto si è rialzata lentamente da sola, si è rimessa gli sci ed è tornata a valle, allargando le braccia in risposta al pubblico che l’applaudiva e incoraggiava.

Dai primi esami ha riportato una "presunta distorsione del ginocchio sinistro": ora si valuta l'opportunità di un rapido trasferimento a Milano per sottoporla a una risonanza magnetica e una visita da parte dei medici Fisi.

LA GARA – È l'azzurra Elena Curtoni a vincere il Super G di cdm di Cortina d'Ampezzo. Per la velocista valtellinese di 30 anni è il secondo successo in carriera dopo la vittoria nella discesa di Bansko del 2020. Dietro di lei l'austriaca Tamara Tippler in 1.21.07 e la svizzera Michelle Gisin In 1.21.22. Per l'Italia - con sole e pista perfetta - c'è poi il quarto posto di Federica Brignone in 1.21.30.

Brignone con 377 punti è ora passata in testa alla classifica di disciplina davanti a Curtoni con 348 e Goggia rimasta ferma a 332: un vero dominio italiano. In questo Super G in classifica ci sono più indietro anche le azzurre Marta Bassino in 1.22.64 e Nicol Delago in 1.23.49 mentre Francesca Marsaglia ha saltato una porta. La coppa del mondo donne resta in Italia e passa in Alto Adige: martedì a Plan De Corones slalom gigante.

