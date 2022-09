A Cagliari dal 18 al 25 settembre torna il Brazilian Ju Jitsu. In gara oltre 700 atleti da 42 nazioni.

Per il settimo anno la BJJ Summer Week, organizzata dall’associazione S’Animu con il contributo dell’assessorato regionale del Turismo e del Comune di Cagliari, porterà in città centinaia di sportivi, con accompagnatori e famiglie. Tutte le sfide si svolgeranno al Palaboxe, nel palazzetto di via Rockefeller, nell’impianto di Monte Mixi.

La manifestazione è stata presentata dagli organizzatori, Emanuele Frongia e Daniele Pisu, con l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, e l’assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Andrea Floris.

La manifestazione, ancora una volta, sarà un’importante occasione, per il capoluogo e tutta l’area metropolitana, per mettersi davvero in vetrina. Lo scorso anno, nel pieno delle restrizioni per il Covid-19, sono arrivate quasi mille persone, tra atleti, familiari e organizzatori, per un giro di affari sul territorio di circa 800mila euro.

Quest’anno l’obiettivo è superare il milione di euro.

Tra le novità, c’è l’appuntamento con la XXI edizione di Polaris, torneo di Jiu jitsu e grappling tra i più importanti al mondo, in programma il prossimo 24 settembre a Cagliari, all’interno della Summer Week.

