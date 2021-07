Il grande polo torna in Sardegna con la prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup - Porto Cervo 2021.

Il terzo appuntamento della manifestazione internazionale che tocca alcune delle più belle ed esclusive località italiane farà tappa in Costa Smeralda, dove la più antica tra le discipline equestri manca da 10 anni: dopo Cortina d’Ampezzo e Roma, sarà, così, la volta di Abbiadori, deputata ad accogliere il prestigioso torneo nel suo stadio dal 21 al 24 luglio.

Protagoniste 4 squadre, Battistoni Polo Team, U.s. Polo Assn. Polo Team, Sea Earth Sky Polo Team e Petra Bianca Polo Team, che si sfideranno in gare incrociate nelle giornate di giovedì e venerdì, a partire dalle 20, per giocarsi il titolo sabato nella finalissima; prevista anche la finalina che deciderà la terza e la quarta classificata.

Rappresentate in campo 5 Nazioni, oltre l’Italia e l’Argentina, numericamente più presenti con 3 e 6 giocatori, ci saranno la Svizzera di Andreas Bihrer, la Gran Bretagna di Riccardo Paganelli e la Germania di Alexander Hauptmannn.

A tener alta la bandiera tricolore gli azzurri Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti, esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale, grande attesa per gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon, che con un hp 7 (handicap 7) è considerato una leggenda del polo.

Il torneo, organizzato in partnership con la Federazione Italiana Sport Equestri e il Comune di Arzachena, promette di attirare in Gallura numerosi appassionati, complice anche l’allestimento del villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara: già confermata la presenza dell’attore Roberto Ciufoli, che è anche un apprezzato giocatore e commentatore, come dimostrano i precedenti delle partite seguite insieme allo speaker ufficiale Gianluca Magini, ma in occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo presterà la sua voce per la prima volta ai microfoni del polo l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.

La competizione sportiva vera e propria sarà preceduta nella giornata di mercoledì dal cerimoniale, che prevede la sfilata dei team per le vie di Arzachena e Porto Cervo. Premiazione sabato sera dopo le finali per il terzo e primo posto, in programma rispettivamente alle 20 e alle 21.

L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è aperto al pubblico.

