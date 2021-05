Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d'oro nei 50 rana femminile agli Europei di nuoto a Budapest. La neo detentrice del record del mondo, con 29''30, ha preceduto la finlandese Ida Hulkko, argento, e la russa Yulia Efimova. Sesta l'altra azzurra in gara, Arianna Castiglioni.

"Sono contenta. Un po' me l'aspettavo ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mia aspettavo di fare meno di ieri anche se soli 5 centesimi sono comunque un buon risultato", così la 16enne tarantina ha commentato l’oro ottenuto con il tempo di 29''35, poco oltre il primato mondiale stabilito ieri.

"Tra due giorni torno a casa e sono davvero soddisfatta. E poi mi manca tanto il mio cane", gha aggiunto.

E l’Italia può fregiarsi di altri due ori, ottenuto da altre due donne: Margherita Panziera ha trionfato nei 200 dorso femminili davanti alla britannica Cassie Wild e all’ungherese Katalina Burian, Simona Quadarella ha trionfato nei 400 stile libero.

