Domani, alle 10, scatterà la tanto attesa 16esima Pan CagliariRespira-15esimo Memorial Delio Serra, Mezza maratona internazionale Città di Cagliari, che avrà al via mille partenti a cui si sommeranno le cento staffette (ciascuna formata da due atleti, che percorreranno rispettivamente 8 e 13km) e il migliaio di partecipanti alla non competitiva di 6km. Oggi, erano 150 i bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni impegnati nella KidsRun, che li ha visti, in base alla categoria, disputare le distanze dei 50, 150, 300, 600 e 1000metri.

Domani, ai nastri di partenza della 21,097km, atleti da quindici Nazioni, con l’Italia che la fa da padrona seguita da Norvegia, Gran Bretagna, San Marino, Ucraina, Gambia, Belgio, Olanda, Romania, Algeria, Germania, Stati Uniti, Colombia, Polonia e Slovacchia. In gara iscritti provenienti da tutta la Sardegna, ma anche da altre tredici province italiane.

La Pan CagliariRespira si conferma così la manifestazione più partecipata del panorama podistico regionale, e più in generale dello sport sardo come numero di atleti presenti in una singola manifestazione. E all’arrivo, come già avvenne nel 2022, lo sponsor Doppio Malto offrirà la propria birra a tutti finisher della corsa.

Intanto, presentati stasera, alla Fiera di Cagliari, i top runner della corsa. Tra questi, Loitanyang e Jbari, rispettivamente primo e secondo nel 2023, El Haissoufi, Benhamdane e il sardo Solla. Simon Kibet Loitanyang, 30enne keniano che corre per la Policiano Arezzo Atletica e vanta un personale di 1h04’25’’, proverà a bissare il successo della scorsa edizione: «Non dovrebbe esserci vento, spero di fare una bella gara dopo aver avuto diversi infortuni nei mesi scorsi».

Ma chissà se il marocchino Khalid Jbari, 34enne dell’Athletic Club 96 Alperia (personale 1h06’40”), dopo essere arrivato secondo nel 2022 e nel 2023, stavolta non riesca a spezzare l’incantesimo. Occhi puntati anche sul 32enne Ismail El Haissoufi, alfiere dell’Atletica Rimini Nord Sant’Arcangelo (1h08’21”). Sempre da Rimini, ma come portacolori della Dinamo Sport, arriva un altro dei favoriti, il 37enne Rachid Benhamdane (1h07’02”). La Sardegna, tuttavia, proverà a lasciare il segno e, tra i migliori rappresentati dell’Isola c’è senza dubbio Claudio Solla, atleta del Cagliari Marathon club che, dopo aver siglato un prezioso successo due settimane fa a Uta con il tempo di 1h09’26”, proverà a ripetersi.

Tra le donne, Claudia Pinna del Cus Cagliari (sodalizio universitario che in questa edizione ha collaborato con il Cagliari Marathon club nell’organizzazione della manifestazione) ha già vinto otto volte e resta la favorita. L’atleta originaria di San Gavino, che ha un personale di 1h12’44’’, compirà 47 anni il 4 dicembre e si misurerà con altre contendenti, tra cui la coetanea Elisabetta Orrù della Atletica Edoardo Sanna (personal best 1h20’36”).

La CagliariRespira prevede partenza e arrivo alla Fiera, ma abbraccerà la città, in un unico giro. Usciti dalla Fiera in direzione Via Pessagno, i podisti si dirigeranno in Via Rockefeller e a seguire in Viale Diaz, per poi percorrere Via Roma, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Piazzale Trento, Viale Sant’Avendrace e Viale Trieste. Poi di nuovo Via Roma e Viale Diaz, per raggiungere Viale Poetto e il Lungomare Poetto, prima di fare il proprio ingresso nel polmone verde più ampio della città, il Parco di Molentargius, collegato con la pista ciclabile che condurrà gli atleti della Mezza maratona nuovamente al quartiere fieristico attraverso l’ingresso in Piazzale Marco Polo per raggiungere l’arrivo.

Partiranno invece alle 10.05 la KaraliStaffetta (stesso percorso della Mezza maratona) e la SeiKaralis (che prevede il passaggio in Viale Diaz, Via Roma, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Via Roma, Viale Diaz e Piazza Marco Polo).

La due-giorni firmata Cagliari Marathon club si è aperta oggi alla Fiera con i Meets Pan CagliariRespira. Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio Regionale Giuseppe Frau, dell'assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta e del presidente del Centro servizi promozionali per le imprese Vitangelo Tizzano, la mattinata è stata dedicata al convegno medico-scientifico “Sport è salute”, moderato dai medici Paolo Serra e Filippo Tocco. Nel pomeriggio, le tavole rotonde “Sport e solidarietà”, a cui hanno preso parte anche le associazioni che aderiscono all’iniziativa SeiKaralis-Solidarietà, Sport, Salute, e “Sport e turismo”, dove si sottolinea come lo sport e gli eventi sportivi possano e debbano essere uno strumento per la promozione del territorio grazie agli interventi di Tizzano, Macciotta e dell'assessora comunale all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico Luisa Giua Marassi. A chiudere la giornata, il convegno “Atletica: tecnica e performance”, dedicato a tecnici e atleti, in cui tra i relatori c’era anche l’olimpionica Dalia Kaddari, velocista sarda che ha parlato dell’allenamento dal punto di vista dell’atleta.

© Riproduzione riservata