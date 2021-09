Ai campionati italiani Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale) brilla la stella di Simone Nieddu.

Sulla pista di Nuoro l’atleta dell’Athletic Club Cagliari ha infatti vinto sia la gara dei 1500 metri che quella degli 800 metri, portando a casa ben due titoli..

I 1500 metri sono stati vinti da Nieddu con l'ottimo tempo di 7’04”59 davanti Michele Zugno e ad Alessandro Masiero, entrambi dell' ASD Aspea Padova. Negli 800 metri Nieddu ha invece trionfato con il tempo di 3’16”93.

La Società Athletic Club Cagliari è nata nel febbraio del 2021 dall'idea di Giuliano Massidda, Gianluigi Barbato, Antonio Mangone e Giuseppe Frau, tutti colleghi nella Guardia di Finanza e, oltre al presidente Massidda, allenatore di mezzofondo ed ex atleta di livello nazionale giovanile, e al vicepresidente Mario Nieddu - già tecnico di molte realtà giovanili cagliaritane - annovera tra le sue fila anche tecnici come Ernesto Nocco, olimpionico a Los Angeles, e Francesco Garau, da sempre allenatore di Lorenzo Patta medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

“La storica doppietta di Simone ci darà il carburante per andare avanti vista l'attuale difficile situazione autofinanziandoci, ma con l'intento di non mollare e portare avanti altri promettenti ragazzi che si affidano a noi”, il commento del presidente dell'Athletic Club Cagliari, Giuliano Massidda, dopo i due titoli conquistati da Nieddu.

(Unioneonline/l.f.)

