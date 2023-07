La Sardegna si prende la scena ai campionati italiani assoluti di atletica, con una doppietta sui 200 metri targata Kaddari-Tortu. Erano quasi le 21.30 quando la velocista quartese, a Molfetta, ha fermato il cronometro a 22”86, sbaragliando la concorrenza e portando a casa la medaglia d’oro dopo la delusione dei campionati europei.

Poco dopo il bis di Filippo Tortu, “l’oriundo” sardo-brianzolo che giganteggia sul mezzo giro di pista, come non lo si vedeva fare da tempo: 20”14, titolo italiano ed esultanza rabbiosa, col body strappato (e ammonizione, trascurabile) che sa di sfogo e di rinascita dopo un periodo difficile.

Non le uniche medaglie di una grande giornata per l’atletica isolana: nel salto in alto Eugenio Meloni porta a casa un brillante bronzo con 2,18 che lo avvicina alla sua condizione migliore (il personale è di 2,21). Buon sesto posto anche per Massimiliano Luiu, promettente saltatore classe 2002. Nel getto del peso, settima Elisa Pintus con 14,05, ottava Pamela Mannias con 13,67.

