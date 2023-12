Tre medaglie d'oro e un argento pesanti per il Tarantini Fight Club alla Coppa Italia 2023 di Mma, disputata a Roma nei giorni scorsi, in sinergia con il team Aurora di Lorenzo Borgomeo che conquista così la Coppa Italia a squadre. Per il club sassarese guidato dal tecnico federale Angelo Tarantini le vittorie di coppa fanno salire nel 2023 a 13 il totale delle medaglie nazionali nelle Mma conquistate dagli atleti della scuola sassarese di via Venezia.

Il team sassarese ha schierato una squadra giovanissima di 5 atleti, tra questi ben 4 esordienti. Il primo a cogliere la medaglia d'oro è stato Samuele Tavera che, nella categoria Youth, ha dominato con due splendidi combattimenti.

Oro anche per Davide Scardaccio che non ha potuto combattere per il ritiro dell'avversario non rientrato nel peso.

La terza vittoria l'ha conquistata un altro esordiente, Antonio Sias. Dopo aver passato i quarti, il sassarese ha vinto con una grinta e determinazione sia la semifinale sia la finale, battendo avversari validissimi.

Matteo Dore, unico veterano della brigata, reduce dalla splendida vittoria al Cage Warrior Academy 2 di tre settimane fa a Sassari, ha ottenuto un beffardo argento, perché dopo aver vinto nettamente tutti i round non ha potuto combattere la finale a causa di un problema al costato.

A Roma esordio anche per Nicola Portrandolfo nella categoria Youth. Molto bella la sua prestazione ma sul ring nulla ha potuto contro un avversario più esperto.

