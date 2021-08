La situazione delle donne in Afghanistan al centro della decima edizione della "Corsa in Rosa", manifestazione che da un decennio riunisce a Sassari migliaia di persone per lanciare il messaggio "No alla violenza sulle donne".

La corsa, che attraversa le vie del centro della città sarda, quest'anno si svolgerà in tre giornate, dal 15 al 17 ottobre.

"Restano purtroppo sempre attuali, nella cronaca quotidiana, i femminicidi, le violenze e il mancato rispetto dei diritti delle donne in ambito locale e nazionale dove si registrano sempre nuove vittime. Così come in campo internazionale dove assistiamo, proprio in queste ore, in Afghanistan ai soprusi e all'allarmante retromarcia anche su quelle piccole conquiste in termini di libertà e diritti delle afghane" spiegano gli organizzatori. Confermando la consueta corsa a passo libero, per dare più forza all'iniziativa questa decima edizione presenterà delle novità: l'affiancamento di voci femminili autorevoli, la maglia con un messaggio d'inclusione, la gara agonistica e un “Pink tour” con l'auto ufficiale della Corsa in Rosa che raggiungerà diverse località dell'isola.

LA GARA AGONISTICA – La gara riservata agli agonisti si svolgerà il 17 ottobre dalle 9, prima della corsa non agonistica, con partenza da piazza d'Italia. Sei chilometri all'interno del centro cittadino che vedranno partecipare tra gli altri anche alcune atlete di nazionalità diverse per sottolineare il carattere d'inclusione dell'intera iniziativa. Alla gara agonistica Uisp, organizzata dall'associazione Currichisimagna in collaborazione con Asd T&R.R. (Trail & Road Runners) e Uisp comitato di Sassari, potranno partecipare atleti tesserati con Federazione o enti di promozione sportiva in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità al momento della gara.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata