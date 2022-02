Dopo l’abbuffata di medaglie e lo storico oro nel curling quella odierna è una giornata amara per i colori azzurri alle Olimpiadi invernali di Pechino.

La delusione più grossa arriva da Michela Moioli, la snowboarder bergamasca grande favorita nel cross e uscita di scena in semifinale. L’azzurra, campionessa olimpica in carica, ha dominato le qualifiche iniziali, gli ottavi e i quarti, passando il turno sempre col miglior tempo in assoluto.

Per il passaggio in finale bisognava essere tra le prime due, lei con un errore si è fatta sorpassare e non è più riuscita a recuperare, tagliando il traguardo al terzo posto.

Delusione anche per la staffetta femminile dello short track, uscita di scena per una caduta, mentre nei 1.500 metri maschili Confortola ha agguantato la finale ma è arrivato decimo. Buone notizie arrivano dalla solita Arianna Fontana, che ha superato le batterie dei 1000 metri.

Nello sci alpino da segnalare la splendida rimonta di Petra Vhlova: la slovacca con una grande seconda manche ha recuperato dal settimo posto aggiudicandosi l’oro in una gara andata male per le italiane, che tuttavia non avevano molte pretese.

Intanto c’è attesa per Sofia Goggia, che è arrivata a Pechino e si sta allenando, ma non è certa la sua partecipazione alle gare. "Ciao fans, come andiamo? Sto sciacchiando, non mi espongo tanto. Però dai, pian piano", ha scritto sul suo profilo Instagram.

Molto probabile che salti il SuperG in programma venerdì per dare tutto nella discesa libera di martedì 15, disciplina in cui Goggia detiene il titolo olimpico ed è leader nella classifica di Coppa del mondo.

