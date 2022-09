"A Monza l'atmosfera è sempre incredibile. Spero di ripetere la vittoria del 2019". Charles Leclerc sorride e saluta il pubblico dopo aver conquistato la sua 17esima pole position, la seconda nel Gran Premio d'Italia a Monza. "È fantastico ma non è stato facile. Sono molto felice del mio giro, ho preso un po' di rischi e ha funzionato. Domani proverò a dare di tutto e portare la vittoria a casa", ha spiegato al termine della gara.

Il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche (1'20'161''), precedendo Max Verstappen, che ha fatto segnare il secondo tempo, ma il pilota della Red Bull partirà più indietro nella griglia per una penalizzazione. Terzo tempo per Carlos Sainz con l'altra Ferrari, che partirà però 18esimo in griglia anche lui per sanzioni, e quarto per Perez. "Fa male partire così dietro con questa macchina così competitiva – ha spiegato Sainz – . Sarebbe davvero stato bello partire davanti domani per fare doppietta". "Non ho avuto la scia nel secondo giro del Q3 - aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari - e questo non mi ha permesso di competere per la pole position".

La griglia di partenza della gara risente di altre sanzioni, che coinvolgono in totale ben nove piloti.

Leclerc ha preceduto Verstappen di 145 millesimi e di 268 il suo compagno di squadra. A fianco del monegasco in prima fila partirà domani George Russell, con la Mercedes che aveva segnato il sesto tempo, subito dietro a Hamilton. Coppia McLaren col settimo e ottavo tempo di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Nono tempo per Pierre Gasly con l'AlphaTauri, mentre Fernando Alonso non è riuscito a fare un tempo.

