L’ex tennista svizzero Roger Federer compie oggi 43 anni. Nato a Basilea, conosciuto con i soprannomi di King Roger e The Swiss Maestro, è stato il primo tennista maschile a vincere più di 14 prove del Grande Slam: il record apparteneva, fino al 2009, a Pete Sampras.

Nel suo palmares, 8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open e 1 Roland Garros.

Sul fronte dei guadagni ottenuti in carriera, è terzo con circa 130 milioni di dollari, dietro Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Da sempre appassionato di sport, quando era un bambino voleva in realtà diventare un calciatore, poi ha cominciato a praticare il tennis, con i primi esordi vincenti, e da allora non ha più abbandonato la racchetta. Quando era giovane era noto per il suo carattere un po’ scontroso.

Il suo ultimo match ufficiale in singolare lo ha giocato a Wimbledon 2021, poi si è ufficialmente ritirato nel settembre 2022. Oggi si dedica alla famiglia e a qualche attività imprenditoriale.

