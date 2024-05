Compie 37 anni Novak Djokovic. Ancora numero 1 al mondo, è il tennista più vincente della storia.

Nato a Belgrado il 22 maggio 1987, inizia ad impugnare la racchetta dall’età di sei anni, mentre la sua città è colpita dai bombardamenti della Nato.

Negli Slam vanta 24 successi e 36 finali, è il più vincente di sempre: ha vinto 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 Us Open e 3 Roland Garros. Vanta anche 7 vittorie nelle Atp Finals e e 40 Master 1000, totalizzando 71 Big Titles, primo anche in questa classifica.

È l'unico tennista della storia ad aver trionfato in tre decenni diversi (2000-2009, 2010-2019 e 2020-2029) in tutte le categorie di tornei in singolare (escluse le Olimpiadi).

Nel suo palmarès figurano anche 15 ATP 500, 12 ATP 250, una Coppa Davis con la nazionale serba, una Laver Cup, un'ATP Cup e la medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Pechino 2008, oltre che il record di titoli conquistati sul cemento (71 a pari merito con Roger Federer).

Ha chiuso per 8 volte la stagione da numero 1 del mondo (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 e 2023). Inoltre è il tennista che ha trascorso il maggior numero di settimane in assoluto al vertice della classifica mondiale (425).

Ancora: con un montepremi di oltre 180 milioni di dollari, è l'atleta che ha ottenuto i maggiori guadagni nella storia del tennis.

Straordinaria la sua rivalità con Federer e Nadal. Meno amato degli altri big del tennis mondiale, li ha però superati in vittorie grazie alla sua incredibile longevità.

Oggi è ancora numero 1 del mondo, anche se insidiato da Jannik Sinner che lo ha sconfitto in tre degli ultimi 4 incontri: gironi delle Finals, Coppa Davis (sia in singolare che in doppio) e semifinali degli Australian Open, alla finale delle Finals di Torino però ha prevalso il serbo. Ultimo grande obiettivo le Olimpiadi, cercherà di centrarlo quest’anno a Parigi, sulla terra del Roland Garros.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata