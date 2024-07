Domani, alle 9.30, sui campi dello Sporting Club Sassuolo, Luca Arca cercherà per la terza volta di vincere lo scudetto del singolare maschile di Wheelchair tennis.

Nella finale dei Campionati Italiani, il 31enne di Bono affronterà Silviu Culea, suo compagno di doppio (sono stati fermati in semifinale).

In singolare, Arca (vincitore nel 2019 e nel 2021, mentre negli ultimi due anni non ha partecipato per infortunio) ha regolato 6-0, 6-1 in semifinale Andrea Morandi.

© Riproduzione riservata