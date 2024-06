Dopo la seconda intensa giornata di gare del 3º Alghero Open 1-èAmbiente, torneo Itf Futures del circuito Uniqlo Wheelchair Tennis Tour patrocinato dall’Assessorato regionale al Turismo, nel tabellone maschile è rimasto in corsa un solo tennista italiano.

Sui campi in green set del Tc Alghero, a passare il turno è stato, come da pronostico, Luca Arca, che ha sconfitto Marco Pincella. Eliminati Luca Spano, sconfitto dal francese Yoann Quilliou, numero 4 del torneo, e Marco Amadori, fermato dal numero 5, il maliano Abou Konate. Out anche la testa di serie numero sei, il polacco Jakub Dominik Bukala, sorpreso dal giapponese Keito Nagaro.

Nel torneo femminile, debutto convincente della testa di serie numero 1, l’olandese Wendi Schutte, che ha sconfitto 6-0, 6-0 Giulia Valdo. Approdano in semifinale tre delle quattro teste di serie principali: non ci sarà la canadese Anne-Marie Dolinar, numero 3 del torneo, dominata da Marianna Lauro. Eliminata, invece, Francesca Baldini, superata dalla numero 4 del seeding, la danese Louise Charlotte Willerslev-Olsen.



Tra i Quad, nessun problema all’esordio per il numero 1 del seeding, Alberto Saja, per lui percorso netto contro lo spagnolo Julian Monteiro. Combattuto, invece, il match della numero tre del tabellone, Mariagrazia Lumini, che al tiebreak del set decisivo ha avuto la meglio sul turco Serdar Antac. Eliminato l’organizzatore Alberto Corradi, sconfitto dall'israeliano Haim Lev.



Tabellone maschile, ottavi di finale:

1 Luca Arca (Ita) b. Marco Pincella (Ita) 6-1, 6-3

7 Francisco Garcia Vena (Spa) b. Mario Roque (Spa) 6-1, 6-3

4 Yoann Quilliou (Fra) b. Luca Spano (Ita) 6-4, 6-1

8 Hampus Linder-Olofsson (Sve) b. Oscar Tarantino (Sve) 6.3, 6-0

5 Abou Konate (Mli) b. Marco Amadori (Ita) 6-2, 6-2

3 Enrique Siscar Meseguer (Spa) b. Iori Terada (Jpn) 6-1, 6-1

Keito Nagaro (Jpn) b. 6 Jakub Dominik Bukala (Pol) 7-5, 6-3

2 Gustavo Carneiro Silva (Bra) b. Raphael Gremion (Svi) 6-0, 6-1



Tabellone femminile, quarti di finale:

1 Wendi Schutte (Ola) b. Giulia Valdo (Ita) 6-0, 6-0

Marianna Lauro (Ita) b. 3 Anne-Marie Dolinar (Can) 6-1, 6-0

4 Louise-Charlotte Willerslev-Olsen (Dan) b. Francesca Baldini (Ita) 6-0, 6-1

2 Zuleinny Rodriguez Trujillo (Col) b. Zoya Chavdarova (Bul) 4-6, 6-3, 5-2, rit.



Tabellone Quad, quarti di finale:

1 Alberto Saja (Ita) b. Julian Monteiro (Spa) 6-0, 6-0

3 Mariagrazia Lumini (Ita) b. Serdar Antac (Tur) 3-6, 6-1, 7-6(3)

Haim Lev (Isr) b. Alberto Corradi (Ita) 6-0, 6-4

2 Daniel Alejandro Campaz Escobar (Col) b. Job Brenlla (Spa) 6-0, 6-0.

