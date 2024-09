Da martedì 24 a sabato 28 settembre, sui campi del Tennis Club Alghero, si giocherà il 24º Sardinia Open International eAmbiente, che vanta il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

A contendersi il titolo, 57 giocatori provenienti da 18 nazioni. Nel tabellone maschile sei dei primi dieci giocatori del mondo, tra cui diversi medagliati alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Spicca il numero 3 del mondo, l’argentino Martin De La Puente, semifinalista nel singolare paralimpico e bronzo in doppio con lo spagnolo Daniel Caverzaschi (numero 10), presente ad Alghero). In campo a Maria Pia anche il britannico Gordon Reid (5 Itf), oro in doppio battendo in finale la coppia giapponese che vedeva in campo anche Takuya Miki (9). Ci saranno anche il belga Joachim Gerard (7) e il francese Stephane Houdet (8), più volte vittorioso nella cittadina del corallo. A proposito di protagonisti, atteso anche il numero 11 al mondo, l’olandese Ruben Spaargaren, già visto ad Alghero alla World Team Cup disputata nel 2021.

Tra gli italiani non mancheranno Luca Arca (39 Itf), trentunenne di Bono, numero 1 d’Italia e unico azzurro alle Paralimpiadi di Parigi, Mario Cabras, Antonio Cippo, Silviu Culea, Lorenzo Degl'Innocenti, Andrea Monti, Andrea Morandi, Davide Nevola, Renzo Partel, Paolo Tontodonati. Si rivedrà, dopo cinque anni d’assenza, anche Fabian Mazzei.

Femminile. Non passerà inosservata l’olandese Aniek Van Koot, numero 3 del mondo, che a Parigi ha conquistato il bronzo in singolare e argento in doppio. Al via anche la colombiana Angelica Bernal (7 Itf), l’olandese Lizzy De Greef (10), la numero uno italiana, Giulia Valdo (77 Itf), Marianna Lauro (82), Maria Paola Tolu e Maria Vietti.

Quad. Il favorito è l’olandese Niels Vink, numero 2 al mondo, oro in singolare e in doppio alle Paralimpiadi e già vincitore sui campi di Alghero, ma non mancherà Alberto Corradi, ex numero uno in Italia e fondatore della manifestazione.

Semifinali e finali, in programma rispettivamente venerdì 27 e sabato 28 settembre, saranno trasmesse in diretta su Catalan TV, in streaming su supertenniX e sul sito www.sardiniaopen.net.

© Riproduzione riservata