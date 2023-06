Archiviati con successo i due tornei internazionali Itf Futures disputati sui campi in green set del Tc Alghero, che hanno portato nell’impianto di Maria Pia una settantina di tennisti provenienti da diciotto nazioni e dai cinque continenti, per gli organizzatori è il momento di tirare le somme.

“Anche quest’anno, per i due Futures wheelchair tennis, abbiamo visto sui campi del Tennis club Alghero i giovani più promettenti del circuito mondiale”, ha sottolineato Alberto Corradi, deus ex machina delle due manifestazioni, l’Alghero Open 1 e il Riviera del Corallo Open, che sono andate in scena dal 29 maggio al 6 giugno. I due eventi di tennis in carrozzina, inseriti all’interno del circuito mondiale Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, sono state organizzati da Smile and Friends onlus con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e la partnership di èAmbiente.

Robin Groenewoud, Jinliang Huang e Alberto Saja sono stati i vincitori del secondo torneo. Nel singolare maschile, l’olandese ha riscattato la sconfitta nell’Alghero Open battendo 6-2, 6-1 il cileno Jaime Sepulveda Bravo. Groenewoud ha poi perso la finale del doppio, giocata in coppia con il connazionale Maarten Ter Hofte, 3-6, 6-0, 10-2 contro l’argentino Ezequiel Casco e il cinese Jinhui Ding. A trionfare nel singolare femminile, in entrambi i tornei, è stata la cinese Jinliang Huang, che nella seconda finale ha superato 6-0, 6-2 la campionessa tricolore Marianna Lauro, battuta anche nel doppio, giocato in coppia con l’austriaca Christina Pesendorfer ma perso 6-3, 6-3 contro Huang e la statunitense Elizabeth Williams. Doppietta anche per l’italiano Alberto Saja, che si è imposto nei quad sia nell'Alghero Open sia nel Riviera del Corallo Open, in cui ha battuto in finale lo svizzero Giuliano Carnovali 6-0, 6-4. Saja ha trionfato anche nel doppio, in cui, in coppia con Ivano Boriva, ha battuto 6-4, 6-0 lo svedese Petter Edstrom e lo svizzero Justin Michel.

“La vittoria finale del giovane cileno Jaime Sepulveda Bravo nel primo torneo e del giovane olandese Robin Groenewoud nel secondo, permette di scrivere nell’albo d’oro dei tornei algheresi i nomi di tennisti sicuri protagonisti nel futuro prossimo del circuito mondiale”, ha rimarcato Corradi, che ha dato appuntamento, sempre sui campi del Tc Alghero, al 23º Sardinia Open, in programma da martedì 26 a sabato 30 settembre.

