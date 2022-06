Continua l'ottimo 2022 per Luca Arca. Il 28enne tennista di Bono, alfiere dell'Asdc Sardinia Open, ha vinto il Commit Open di wheelchair tennis, torneo di categoria Futures Series disputato sulla terra battuta di Padova. Con questo risultato centra il suo nuovo best ranking: 24 Itf.

Arca, accreditato della testa di serie numero 1, dopo il bye al primo turno ha messo in fila i suoi avversari senza perdere un set, superando 6-2, 6-3 il britannico Andrew Penney negli ottavi di finale, con un doppio 6-1 Marco Pincella nei quarti, senza concedere neanche un game al francese Laurent Giammartini (numero 3 del seeding) in semifinale e un altro transalpino, Nicola Charrier (testa di serie numero 4) 6-3, 6-2.

Luca Arca ha completato la sua settimana perfetta vincendo anche il doppio, in coppai con l'austriaco Martin Legner, cedendo solo due giochi nelle prime due partite, per poi battere Charrier e Giammartini 6-3, 6-4.

