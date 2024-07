La Spagna vola in testa alla classifica della Waterpolo Sardinia Cup 2024 battendo 10-5 l'Italia. Domani, gli iberici sfideranno la Grecia per i due punti che servono per blindare la coppa, mentre Italia e Croazia (attualmente alla pari) si contenderanno il secondo posto.

Spagna-Italia 10-5:

Spagna: Aguirre Rubio, Valls, Granados Ortega, Sanahuja, De Toro Dominguez, Larumbe Gonfaus, Famera Kopencova, Cabanas Pegado, Tahull Compte, Perrone Rocha, Mallarach Guell, Biel Lara, Lorrio Bejar. Ct David Martin.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Damonte, Marziali, Fondelli, Cannella, Iocchi Gratta, Velotto, Presciutti, Gianazza, Di Somma, Dolce, Nicosia. Ct Sandro Campagna.

