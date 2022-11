L’Hermaea Olbia torna a casa e al successo contro la Tecnoteam Albese Como, sconfitta stasera 3-0 al termine della sfida della 6ª giornata di A2 femminile di volley.

Archiviate le trasferte con sconfitta di Cremona e Sassuolo, la squadra di Dino Guadalupi ritrova punti e sorriso davanti al pubblico amico del GeoPalace e vola a quota 11 nella classifica del girone A.

Quasi senza storia la partita contro la formazione lombarda, sconfitta con parziali 25-22, 25-23, 25-18, e fuori programma legato al maltempo: sul 2-0, l’incontro viene sospeso per 40' per infiltrazioni d’acqua dal tetto.

Ma la pioggia non ferma l’Hermaea, che, dopo un avvio punto a punto, fa suo anche il terzo set, conquistando i 3 punti e guardando con fiducia alla doppia trasferta che l’attende in settimana, tra il turno infrasettimanale di mercoledì sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio e l’appuntamento di domenica in casa della Millenium Brescia.

© Riproduzione riservata