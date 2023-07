Dopo il primo nuovo acquisto, la palleggiatrice Dana Schmit, all’Hermaea Olbia è tempo di conferme: in vista del prossimo campionato di A2 femminile di volley, il club gallurese annuncia, infatti, il prolungamento del rapporto con Islam Gannar.

La giovane centrale lombarda, classe 2004, farà parte del roster biancoblù per la seconda stagione consecutiva, dopo la buona precedente annata, caratterizzata da 192 punti in 28 presenze. «L’anno scorso è stato il primo con le “grandi” dopo l’esperienza con il Club Italia: è stata una stagione altalenante, ma nel complesso sono soddisfatta di ciò che sono riuscita a fare», dice Gannar, reduce da uno stage con la Nazionale U21.

«La fiducia della società mi stimola a migliorare sempre di più, farò del mio meglio per ripagarla. Come obiettivi mi propongo sicuramente di continuare a crescere, vorrei riuscire a fare la differenza e diventare un punto di riferimento per la squadra. Quanto al gruppo», aggiunge la 19enne giocatrice, «sarebbe bello tornare ai playoff».

