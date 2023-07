Il biancoblù dell’Hermaea vira verso l’azzurro con Virginia Adriano, che entra a far parte del roster che affronterà il prossimo campionato di A2 femminile di volley.

L’opposto classe 2004, considerata uno dei talenti più brillanti, promettenti e ambiti del volley nazionale, giunge a Olbia dal Club Italia. E non vede l’ora di cominciare: «Oltre le motivazioni tecniche, ho visto la scelta di Olbia come un’ottima sfida per raggiungere traguardi personali e uscire dalla zona comfort», dice la giocatrice piemontese, che nello scorso campionato con i colori del Club Italia ha realizzato 311 punti in 32 partite.

«La chiamata del coach Dino Guadalupi è stata determinante, perché mi ha trasmesso molta sicurezza e fiducia nel progetto. Sono consapevole che troverò un ambiente completamente diverso da quello da cui arrivo: non vedo l’ora di iniziare insieme alla mia squadra e alla società», aggiunge Adriano, che ha mosso i primi passi nella formazione del Pino Torinese prima di passare all’Involley Piemonte.

Le sue doti non sono sfuggite al Fenera Chieri, club della massima serie che nella stagione 2021/22 l’ha tesserata affidandole un ruolo chiave sia nella seconda squadra di B2 che in Under 18. Dunque, il passaggio al Club Italia. Quanto alla Nazionale, la scorsa estate, con l’Under 19, Adriano ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei e alle Olimpiadi giovanili, ed è attualmente impegnata ai collegiali di Darfo Boardio in preparazione al Mondiale Under 21, che si svolgerà in Messico a metà agosto.

