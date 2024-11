L’Hermaea Olbia non è nuova a exploit clamorosi, ma il 3-1 inflitto all’Itas Trentino nella sfida interna dell’8ª giornata della A2 femminile di volley potrebbe passare alla storia.

Imbattuta fino a questo pomeriggio, la capolista del Girone B cede sotto i colpi di una squadra che sfodera, innanzitutto, una grande prova di carattere. Al GeoPalace le padrone di casa partono bene, vincendo il primo equilibrato set col punteggio di 25-22, ma nel secondo dominano, chiudendo la frazione sul 25-15.

Trento, che prima della trasferta gallurese aveva lasciato per strada solo 2 punti, non intende perdere l’imbattibilità, e accorciate le distanze grazie al terzo parziale, vinto 25-21, prova a trascinare la gara al tie-break. Senza fortuna, però: l’Hermaea non vuole rischiare, e nel quarto interminabile parziale, giocato punto a punto, dopo aver sprecato un match point riesce a imporsi ai vantaggi 31-29. Grande mattatrice Piia Korhonen, miglior realizzatrice con 30 punti messi a segno.

Col successo su Trento, secondo consecutivo, le biancoblù agganciano in classifica a quota 9 l’Albese Como, abbandonando il terzultimo posto, e possono guardare con fiducia al recupero con l’Offanengo, di scena mercoledì al GeoPalace alle 15.30 con ingresso gratuito.

© Riproduzione riservata