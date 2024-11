Melendugno, Trento e Offanengo sono storia: contro la Tenaglia Abruzzo Volley (o Altino) l’Hermaea Olbia può fare poker.

Archiviato il recupero di mercoledì, valso la terza vittoria consecutiva, domenica, in occasione della 9ª giornata della A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi sarà di scena sul campo del fanalino di coda a caccia di un nuovo successo. «Nelle ultime partite credo ci sia stato un cambio di mentalità che ci porta a credere ancora nella possibilità di vincere anche quando le partite iniziano male, ma contro l’Altino non bisognerà adagiarsi sugli ultimi successi, pensando di poter vincere facilmente contro una squadra al momento ultima in classifica», dice Michela Negri.

«Le nostre avversarie non vanno sottovalutate, anche perché hanno già dimostrato di poter competere alla pari contro antagoniste quotate come Trento, tanto per citarne una. Scenderemo in campo con grinta e determinazione per dare un lieto fine al girone d'andata e a una settimana molto impegnativa», aggiunge la centrale dell’Hermaea, che a Vasto ritroverà l’ex coach Emiliano Giandomenico, allenatore delle abruzzesi.

Squadre in campo alle 17 al Palasport di Altino: arbitrano Deborah Proietti e Fabrizio Giulietti, al videocheck Emanuele Renzi.

