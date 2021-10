Nel campionato di Promozione le squadre più blasonate non si smentiscono. Nel girone A la capolsta Monteponi ha centrato la quarta vittoria consecutiva piegando per 3-0 il Gonnos. Il Villasimius (10 punti, ha risposto vincendo per 2-1 sul campo dell'Andromeda. Nello stesso girone A successo (1-0) del Cortoghiana sul Selargius, dell'Orrolese (0-1) sul terreno del Quartu 2000. Nel girone B, volano Macomerese e Tortolì che non perdono un colpo. La Macomerese ha vinto per 2-0 con la Bittese; il Tortolì per 5-1 sul Bonorva. Pari fra Arborea e, a Sadali, vittoria del Fonni (2-1) sull'Ozierese. Nel girone C, Tempio in testa con 12 punti. I galletti hanno vinto per 3-0 sul Valledoria. L'Usinese ha vinto (2-0 a Calagianus), e lo Stintino per 1-0 a Porto Torres.

© Riproduzione riservata