La Ferrini vince a Guspini e vola solo in vetta alla classifica. Un momento magico per la squadra di Sebastiano Pinna, in questo momento la candidata numero uno per il salto in Serie D. I risultati lo stanno confermando. Il Guspini è passato in vantaggio con Fernandez, Murgia e Camba hanno rovesciato il risultato, Fernandez ha riportato il Guspini sul 2-2 prima del gol finale di Fabio Argiolas che ha regalato alla Ferini tre punti d’oro. Gara d'altro temnpo fra Castiadas e Nuorese: due squadre fortissime che si sono confrontate con grande determinazione. I locali sono passati in vantaggio con un magistrale calcio piazzato di Santoru. La Nuorese ha pareggiato con Manfredi. passando poi in vantaggio con Ragatzu, ex di turno. Carboni ha poi pareggiato per il Castiadas con i barbaricini ridotti in dieci per l'espulsione di Peana (doppio giallo). Nel finale la squadra locale allenata da Virgilio Perra, ha ripetutamente sfiorato il successo colpendo anche un legno con la Nuorese che ha stoicamente resistito sino alla fine proponendosi anche con qualche abilissimo contropiede. Pari ancora 2-2 fra Asseminese e Taloro (Pusceddu, Littarru, e doppietta di Mattea). Il Bosa ha vinto sul campo di un Budoni in crisi (0-0), L'Idolo ha piegato il Porto Rotondo per 1-0, il Sant'Elena ha vinto sul campo del Li Punti per 2-0 (Caboni e Zuddas). Il Monastir ha travolto l'Ilva (3-0). Sabato l'Arbus ha vinto (0-2) a Villacidro.

