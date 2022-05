Calasetta-Cus Sassari, valevole per la 3ª giornata dell’A1 fase a orologio, non si rigiocherà. Il giudice della Corte d’appello sportiva, ieri sera, ha decretato la vittoria a tavolino degli universitari, omologata con uno 0-20.

La gara, inizialmente prevista a inizio aprile poi rinviata per via del maltempo al 27, non era stata giocata a causa della rottura del tabellone durante le fasi di riscaldamento. In base all’integrazione poi fornita il giorno seguente dall’arbitro, anche il tabellone sostitutivo, visionato il 28 aprile, era risultato non funzionante e pertanto, in base al punto 57.11 primo comma lettera C delle Doa 2021/22, la violazione è stata cosi sanzionata dal giudice sportivo.

Playoff. Alla luce di questa decisione, la classifica definitiva vede il Cus Sassari a quota 14 punti, ma sempre al settimo posto. La Ferrini Delogu Legnami sfiderà l’Uri, l’Esperia se la vedrà col Cus Sassari, il Sant’Orsola col Calasetta e la Torres con l’Antonianum.

