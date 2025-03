Due vittorie pesanti per arrivare al derby nelle migliori condizioni possibili. È stato un fine settimana perfetto per Nuova Icom Selargius e Sardegna Marmi Cagliari, vittoriose rispettivamente contro Benevento e Spezzina nel terzultimo turno della Serie A2 Femminile di basket e pronte a contendersi il settimo posto in classifica nel faccia a faccia in programma sabato prossimo al PalaVienna.

Esulta il San Salvatore, che dopo un inizio difficile è riuscito a piegare le resistenze della Virtus Academy (72-41), avversaria più insidiosa di quanto non dica l'ultima piazza con appena due successi in stagione. E ora, con 4 punti di vantaggio sul 9° posto occupato da La Spezia, la strada verso i playoff pare tutta in discesa: «Benevento non aveva niente da perdere», osserva il tecnico Vasilis Maslarinos. «Abbiamo iniziato il match un po’ nervose, non abbiamo preso le scelte giuste in attacco e in difesa, ma poi abbiamo fatto sempre meglio nel resto dei minuti. Per noi è una vittoria molto importante, ma ci sono ancora due partite da giocare e faremo del nostro meglio per entrare nei playoff». Il derby non sarà mai una partita come le altre: «Amo questo tipo di partite e penso anche le ragazze», conclude, «ci prepareremo al meglio durante la settimana per arrivare pronte all’appuntamento».

Ritrova il sereno, invece, la Virtus Cagliari, che dopo una serie di 5 sconfitte consecutive travolge la Spezzina (80-53) e, in un colpo solo, blinda la salvezza e ipoteca la post season. Decisiva una strepitosa El Habbab, autrice di 32 punti con 12 rimbalzi: «Vanno dati i meriti a queste ragazze che, hanno giocato una gara perfetta», afferma coach Fabrizio Staico, «siamo arrivati a questa sfida dopo una settimana non certo semplice. Ma vanno certamente elogiate perché hanno saputo allenarsi in momenti di criticità e stare attente anche ai dettagli. E questo per me è indubbiamente un grande sinonimo di crescita e di questo ne sono felice».

Il pensiero va anche alla sfida (da ex) contro la Nuova Icom: «Affronteremo il derby con tutta la serenità e il piacere di andare sul campo del San Salvatore, giocare e divertirci», sottolinea Staico. «Dobbiamo pensare di poter vincere la partita, a casa dei nostri vicini, che stanno facendo bene quanto noi. Senz’altro un evento territoriale importante che vivremo con la serenità e con l’obbiettivo di rimanere agganciate alle prime 10».

