Nulla da fare per il Muravera contro la capolista Giugliano. La squadra di Francesco Loi ha perso 2-0. Per i campani è il sesto successo su altrettante gare. Ha realizzato 14 reti e nessuna subita.

Preziosa vittoria (1-2) della Torres sul campo dell’Ostia Mare. I sassaresi, a segno con Masala e Scotto, volano in terza posizione. Successo in rimonta per l’Arzachena contro il Cassino. Gli smeraldini avevano perso le precedenti due gare. C’è stata la reazione. Le reti per i galluresi sono state di Bonu (43’, Bonacquisti (77’) e Loi (85’). Per il Cassino Della Corte al 35’.

Bene anche l’Atletico Uri che con un gol di Piga in pieno recupero ha superato il Gladiator.

© Riproduzione riservata