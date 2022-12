Nella terza di ritorno della C Silver di basket, sono arrivati i successi del Sant’Orsola e della Ferrini Delogu Legnami, che sono in testa alla classifica della “piccola serie A sarda”, e quelle di Manitech Elmas e Sef Torres.

Ferrini Delogu Legnami. I biancoverdi quartesi hanno battuto l’Uri con un netto 90-60 (26-18; 21-15; 20-15; 23-12), trascinati dal solito Pedrazzini, top scorer con 25 punti, e da Putignano (13), Salone (12) e Graviano (10). Bene anche i giovani del vivaio, tra cui Pisu, a referto con due punti. Tra i giallorossi di coach Ziranu, sempre incisivi Spanu (21), Masu (13) e Manca (11). “Siamo in crescita rispetto alle prime partite del girone d’andata, stavolta avremmo potuto fare di più nei primi due quarti, soprattutto a livello difensivo, mentre in attacco abbiamo attaccato bene la zona però avremmo potuto fare qualche contropiede in più. Negli ultimi minuti abbiamo schierato i nostri giovani, che hanno bisogno di fare esperienza e di essere guidati affinché si abituino a non abbassare mai la guardia”, ha commentato il coach quartese Daniele Cocco.

Sant’Orsola. La Ferrini è in testa coi sassaresi del Sant’Orsola, che però la precedono per differenza canestri. I leoni arancioneri si sono imposti in casa sui pumas dell’Olimpia per 98-58 (33-12; 23-19; 27-17; 15-10). Privi dell’infortunato Simone Casula, i sassaresi hanno potuto contare sulla regia di Pani e il solito capitan Basoli (23 punti), Cordedda (14), Puggioni (11) e Vargiu (10). Nell’Olimpia, in doppia Tocco e Frattaroli (12).

“Dopo la sconfitta in l’Antonianum, ci siamo impegnati a cambiare il nostro assetto mentale, dettato dalle assenze e dalla mancanza di Casula, per noi importante. La squadra ha approcciato molto bene pur sapendo che avrebbe potuto trovare mille difficoltà contro la difesa dell’Olimpia, invece ha reagito con idee, attenzione e solidità difensiva”, ha sottolineato coach Giampaolo Mazzoleni. “Complimenti ai senior e ai giovani, che hanno dato tutti un contributo e ci dimostrano di volersi conquistare degli spazi. Siamo contenti e felici di avere questa posizione, adesso ricarichiamo le batterie e poi cercheremo nuovi equilibri per far fronte all’assenza di Casula”.

Gli altri incontri. La Sef Torres ha sconfitto Il Veliero Calasetta per 85-70 (25-21; 21-17; 15-18; 24-16). Il miglior realizzatore è stato il tabarchino Werlich, a quota 25,unico in doppia assieme a Pipiciello (14). Tra i turritani, invece, i più prolifici sono stati Pisano (12), Spano (14), Cabras (10), Biolchini (19) e Desole (12).

A Elmas, invece, la Manitech ha superato l’Antonianum 81-69 (23-13; 16-22; 20-13; 22-21). I masesi Salis, Serra e Di Ciaula a quota 16, il quartese Passa, incontenibile, a quota 24.

Ora la C Silver si fermerà, a riposo fino al 7 gennaio. Unica eccezione il match tra Elmas e Sef Torres, recupero della 7ª d’andata in programma alle 21 di giovedì 22 dicembre.

© Riproduzione riservata