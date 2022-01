Vince la Torres, pareggiano Carbonia e Lanusei. Queste ultime due in vantaggio sono state raggiunte.

Netto successo della Torres nel derby contro l’Atletico Uri. I sassaresi sboccano il risultato al 43’ del primo tempo con Scotto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, dopo appena 8’ il raddoppio firmato ancora da Scotto. Al 22’ il tris di Masala con un gran tiro da fuori area. I rossoblù sono secondi a cinque punti dalla capolista Giugliano.

Sfuma nel finale il successo al Carbonia sul campo del Gladiator. Minerari avanti al 28’ del secondo tempo con Porcheddu che appena entrato sfrutta un errore della difesa di casa. Al 36’ il pareggio di Mistretta che guadagna e trasforma un rigore. I minerari restano all’ultimo posto con nove punti.

Pari casalingo del Lanusei. Gli ogliastrini si sono portati in vantaggio al 43’ col solito Nicolò Manca che ribadisce in rete una respinta corta di Della Pietra su conclusione di D’Alessandris. Nella ripresa al 26’ il pari di Manoni. Per il Lanusei del neo tecnico Biaigoni pari amaro che però arriva dopo quattro sconfitte.

Rinviate Aprilia-Muravera e Latte Dolce-Arzachena.

