Una vittoria e due sconfitte, contro le prime in classifica, è il bilancio delle tre formazioni sarde impegnate negli anticipi di tennistavolo. Ha vinto il Quattro Mori e perso Muravera nella A1 femminile, sconfitta la Marcozzi nel torneo maschile.

SERIE A1 FEMMINILE

Quattro Mori batte il Prato 4-1 e si accomoda provvisoriamente al secondo posto della classifica, dietro il Castelgoffredo, che a Muravera ha vinto 4-2 trattenendo il fiato e vincendo la partita al quinto set del sesto match a referto.

Il Quattro Mori ha presentato per la prima volta la russa Elisabet Abraamian che ha aperto la serata battendo l’azzurra numero 3 d’Italia Chiara Colantoni. Barani perde con l’altra azzurra Giorgia Piccolin, entra in scena Tania Plaian e il Palatennistavolo si accende. Opposta all’ex Norbello Magdalena Sikorska, la rumena rimonta due volte il set di svantaggio e vince al quinto. Abraamian e Plaian lasciano un set rispettivamente a Piccolin e Colantoni, la vittoria è cosa fatta, con annesso secondo posto.

A Muravera, nella Palestra Cuccu va in scena la corazzata Castelgoffredo, la squadra di Oyebode sfiora la clamorosa impresa. Olga Visnyakova ha di fronte la rumena Szocs, numero 12 del mondo, che vince in rimonta al quarto set. L’altra Olga, Vorobeva, assalta la numero uno d’Italia Nicola Arlia, tre set senza sussulti, parità. Anche Valentina Roncallo spaventa Andreea Dragoman, la rumena ex Quattro Mori va sotto un set, ma rimonta e vince.

Vorobeva di fronte a Szocs, vince il primo set, poi la fuoriclasse rumena deve spingere al massimo per vincere al quarto set. Riapre la partita Visnyakova, Dragoman si oppone e vince ai vantaggi il primo set, poi cede. Sul 3-2 per Castelgoffredo, spetta a Roncallo sorprendere con Arlia. Perde i primi due set, il secondo ai vantaggi, vince i successivi due, si va al quinto, sull’8-8 Arlia trova la forza per il break decisivo con tre punti di fila.

SERIE A1 MASCHILE

Il sorpasso non c’è stato, al Palatennistavolo il Carrara, altra superpotenza dei massimi campionati, ha battuto la Marcozzi 4-1 e allunga in testa alla classifica. I cagliaritani rinunciano a Manhani e schierano il giovane Vallino Costassa, i campioni d’Italia lasciano in panchina lo slovacco Pistej, numero 66 nel mondo. Apre il croato Pucar, numero 47 nel ranking mondiale, Campos si arrende in tre set. La Marcozzi pareggia con il cinese Sun Shiyu, 3-0 a Puppo, poi va sotto quando Bobocica rifila un altro 3-0 Vallino. Sun Shiyu strappa un set a Pucar, ma non basta, Campos prova ad allungare la partita portando Bobocica al quinto set, ma la partita finisce così.

PROSSIMO TURNO

Da venerdì a domenica la serie A1 femminile conclude la quarta giornata e recupera la seconda. Inizia domani il Muravera, alla Palestra Cuccu, contro il Prato, ultimo in classifica. Sabato è il turno del Norbello, alla Palestra Comunale arriva il Sud Tirol. Le bolzanine si trasferiranno poi a Cagliari dove domenica sera affronteranno il Quattro Mori nella sfida che vale il secondo posto.

In A1 maschile il Norbello gioca domenica a Napoli contro il Sant’Espedito ultimo in classifica. C'è la possibilità dell'ennesimo controsorpasso al secondo posto ai danni della Marcozzi. Le partite della A2 maschile sono TT Sassari-Torino Universitaria e Pescara-Santa Tecla Nulvi, in programma sabato, mentre la Marcozzi “B” è impegnata domenica a Napoli contro la Stella del Sud.

