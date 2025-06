Ventotto cantine – fra le migliori in Sardegna - si son date battaglia a suon di colpi e buche nella prima edizione del torneo di golf del Vermentino che si è disputata a Villasimius.

Ad aggiudicarsi la vittoria (18 buche) la coppia Giuseppe Fanni e Paolo Manca in rappresentanza del Vermentino di Monti (prima coppia lordo). Ottimi risultati in coppia anche per Luis Manca e Paolo Murgia (Cantina Paulis, prima coppia netto), per Alessandro Fadda e Tatsiana Tsimonina (Cantine Colline del Vento, prima coppia mista) e Roberta Melis e Caterina Serra (Cantine Santadi, prima coppia ladies).

“La vittoria – ha spiegato Guido Bernardini, organizzatore dell’evento – è di tutte e 28 le cantine che hanno contribuito a rendere speciale questo torneo in nome della tradizione vinicola della Sardegna. Lavoreremo per riproporlo ancora più bello e coinvolgente”.

Ecco tutte le cantine che hanno partecipato: Agriplaya, Agripunica, Animas, Alberto Loi, Camboni, Castiadas, Colline del Vento, Coronaruia, Dolianova, Fraponti, Jerzu, LiDuni, LocciZuddas, Mesa, Montefenosu, Mulleri, Monti, Nuovi Poderi, Gabriele Palmas, Lìarosa, Pili, Paulis, Quartomoro, Romangia, Santadi, Paltusa, Tramonti, Trexenta.

