Il ritorno in campo dell’Olbia dopo la sosta invernale rischia di slittare ancora: dopo il rinvio della gara interna con l’Ancona Matelica dall’8 gennaio al 2 febbraio, si va verso il rinvio di quella esterna con la Viterbese.

Di fronte all’aumento dei casi di positività al Covid in Serie C la Lega Pro sta valutando di posticipare a data da destinarsi anche la 3ª giornata di ritorno, in programma il 15 e 16 gennaio. La speranza è che il campionato possa riprendere la settimana successiva, quando la squadra di Max Canzi dovrebbe incontrare la Lucchese in casa, e il condizionale è d’obbligo se è vero che l’evoluzione della pandemia, che ha già coinvolto 250 giocatori in Serie C, lascia intendere che potrebbe saltare anche il turno del 22 e 23 gennaio.

Si registrano positività al Covid in quasi tutti i club di Lega Pro, Olbia compresa: l’ultimo giro di tamponi ne ha individuato 6 nel gruppo squadra dei galluresi, così alla ripresa degli allenamenti Max Canzi ha dovuto dirigere sedute a ranghi ridotti. Intanto, per i suoi tesserati la società ha già programmato la terza dose per i prossimi giorni.

