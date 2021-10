Sta vivendo un momento d'oro la Verde Isola di Carloforte, squadra che sta dominando il campionato di Prima categoria Girone A, con 4 vittorie su 4.

La corazzata. Il club diretto dall'imprenditore Giuseppe Buzzo e allenato da Pasquale Lazzaro, ha saputo costruire una corazzata che in questo scorcio iniziale di stagione sta riuscendo a imporsi nel panorama provinciale. Tutto nel giro di quattro anni, cioè dagli esordi fra il 2017 e 2018 quando il club tabarchino, capace di sostituirsi al Carloforte, era sorto in prevalenza per disputare amichevoli con lavoratori soprattutto provenienti dal mondo dei marittimi e della navigazione.

Gli obiettivi. Neppure il biennio del covid ha spezzato gli entusiasmi. "Passione e sacrifici hanno convinto la dirigenza - rivela il presidente Giuseppe Buzzo - a fare il salto di qualità sino a quando non siamo saliti sino alla Prima Categoria, ma abbiamo ambizioni importanti". Vuoi per il fascino dell'isola di San Pietro, vuoi perché la squadra sta portando a casa risultati, di recente hanno voluto manifestare la propria simpatia alla società personaggi di spicco come l'ex allenatore Arrigo Sacchi, e il cantautore Gianni Morandi, praticamente di casa a Carloforte anche e soprattutto grazie alla fiction L'Isola di Pietro.

