Due medaglie di bronzo, per la Sardegna, ai campionati italiani universitari di canoa velocità a Sabaudia. Entrambe sono finite al collo di Chiara Pintus, atleta 25enne del Circolo Kayak Sardegna Le Saline di Cagliari.

Studentessa di Economia manageriale, ha realizzato il terzo miglior tempo nella finale della C1 500 e 200 senior femminile.

La rappresentativa sarda era composta da altri quattro atleti, sempre delle Saline e della Società Canottieri Ichnusa di Cagliari, che per l’occasione hanno gareggiato tutti come Cus Cagliari. Stefano Cabras, assieme a Mattia Nonne, ha firmato il quarto posto nel K2 500 senior maschile, fermandosi all’ottavo nel K2 200. Sempre nel K2 500, ma femminile, settima posizione per Francesca Pitzalis e Francesca Cabras.

Tra i risultati individuali, Francesca Cabras si è piazzata sesta nel K1 500 senior femminile e quinta nel K1 200 senior, dove Francesca Pitzalis è giunta nona.

In ambito maschile, settimo posto per Nonne nel K1 1000 senior maschile. Infine, nel K1 200 senior maschile, settimo Stefano Cabras e nono Mattia Nonne.

