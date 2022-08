Procede spedita al Peppino Sau la preparazione dei calciatori dell'Usinese, che parteciperà anche questa stagione al campionato di Promozione regionale girone C. La società, ancora guidata dal presidente Tonino Derosas, ha innanzitutto ingaggiato un nuovo allenatore: Gianmario Rassu, ex tecnico del Thiesi ed ex grande giocatore, per tante stagioni mezza punta nelle fila dell'Olbia. Sono diversi i nuovi acquisti. Da segnalare innanzitutto l'arrivo dal Li Punti di Cristian Luiu, un calciatore dal tiro potente che può giocare sia a centrocampo che in difesa. Il reparto arretrato è stato puntellato dall'esperto argentino Juan Pablo Gutierrez (ex Ghilarza). Dall'Ossese arriva Mirko Delirio, regista di centrocampo. Sulle corsie esterne agiranno i nuovi acquisti Alessio Delirio ( ex Li Punti), calciatore dall'ottimo cambio di passo e Vittorio Spanu (ex Thiesi). In avanti ingaggiato dal Porto Torres il possente Roberto Galante. Confermata buona parte dell'intelaiatura della passata stagione. Rimarranno in rossoblù i vari Sanna, D'Andrea, Daga e Saba. Oltre alla bandiera Gianni Piredda, pronto a deliziare la platea con le sue giocate di gran classe dietro le punte."Ho trovato molto entusiasmo e sono soddisfatto del grosso lavoro atletico sin qui svolto - spiega il tecnico Gianmario Rassu -. A Usini c'è molto entusiasmo nell'ambiente e puntiamo a rimanere nelle zone alte della classifica. Pur sapendo che quest'annata il girone C di Promozione sarà davvero duro. Sono tante le squadre che hanno investito e si sono rinnovate. Ci sarà quindi da battagliare. Noi - conclude - cercheremo di farci trovare pronti. La squadra è ottima".

