Trecento gol sono tanti, la maggior parte siglati in Promozione, Eccellenza e Serie D. Andrea Usai, sassarese, 37 anni, ha raggiunto questo traguardo alla sua prima stagione nel Sennori, ambiziosa formazione che guida il girone E di Prima categoria. Ingaggiato per fare la differenza, ha sinora mantenuto le aspettative: 6 partite 6 reti. Con la doppietta di Ittiri la sospirata quota 300 raggiunta, divisa soprattutto tra Porto Torres, Usinese e Latte Dolce. Fisico compatto, ottima tecnica e gran tiro, Usai ha cominciato nella storica Wilier di Li Punti. Ha sempre giocato mezza punta, da qualche stagione punta vera. "Nel Sennori, pur scendendo di categoria, ho sposato un progetto serio - spiega Andrea Usai -. Gioco e mi alleno in una struttura prestigiosa, con compagni splendidi e una società perfettamente organizzata. Penso che la squadra possa inaugurare un ciclo vincente, tornando ai fasti di una volta". I dirigenti sono entusiasti. "Andrea si è rivelato in tutti gli aspetti un uomo squadra - afferma il presidente del Sennori Gianni Desini -. Ci è sembrato quindi giusto premiarlo con una bella targa ricordo per il grande traguardo dei 300 gol in carriera. Sono convinto che il giocatore abbia ancora brillanti stagioni da disputare". Domenica prossima per il Sennori big match a Santa Maria Coghinas, contro i locali secondi in classifica. "Sarà una battaglia sportiva" affermano all'unisono presidente e goleador.

