Gioca una delle gare più belle della stagione la squadra sassarese, ma non basta per battere le campionesse d'Italia. Al PalaSerradimigni passa Venezia: 82-90 il finale. Forse il rammarico maggiore non è per questa partita, ma per il recupero di mercoledì col Geas, dove la squadra di Restivo è apparsa meno intensa e corale nel gioco. Resta la bella prova che ha visto Sassari dominare il primo quarto e replicare per le altre frazioni a una delle migliori formazioni italiane.

Davvero notevole il primo quarto giocato dalla Dinamo. Il quintetto alto con l'ala Dell'Olio insieme a Skoric e al centro Shepard funziona. Ottima la difesa, anche quando passa a zona 3-2, mentre in attacco le biancoblù si passano la palla e vanno tutte a segno: 11-4 al 4', poi 13-13 col momentaneo rientro delle ospiti e quindi nuovo allungo sino al +8 propiziato dal play Moroni.

Nel secondo quarto sale di intensità la difesa di Venezia che riesce anche a correre e trascinata da Bestagno impatta e sorpassa proprio prima del riposo: 40-44.

Nella terza frazione Venezia prova a scappare: 40-49 al 22'. La Dinamo ha una grande reazione e con un parziale di 16-4 si riporta addirittura avanti grazie alle triple di Lucas: +3. Ma il finale di quarto è tutto delle campionesse d'Italia che con Thornton arrivano alla doppia cifra di vantaggio: 59-69.

Non smette di lottare la formazione di Restivo, con Moroni e Lucas che colpiscono dalla grande distanza ma Venezia riesce comunque a controllare.

I tabellini

Sassari: Orazzo 5, Dell'Olio 2, Moroni 14, Arioli ne, Patanè ne, Mitreva ne, Kaleva ne, Skoric 9, Shepard 29, Lucas 23, Pertile. All. Restivo.

Venezia: Bestagno 21 Carangelo 2, Thornton 16, Anderson 17, Madera 11, Smorto, Attura 3, Camporeale ne, Penna 3, Ndour-Fall 17. All. Mazzon

