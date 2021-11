L’idea di riscattare la sconfitta di Brescia resta sulla carta: l’Hermaea Olbia cede all’Assitec Sant’Elia 2-3, con parziali 14-25, 25-17, 25-23, 22-25, 14-16, nel turno infrasettimanale valido per la 5ª giornata della A2 di volley femminile.

Un risultato a sorpresa quello maturato contro la matricola laziale, in formazione rimaneggiata a causa degli infortuni. Ma tant’è: trascinata da Chiara Costagli, mvp della sfida con 23 punti realizzati, l’Assitec allenata dall’ex Emiliano Giandomenico espugna con merito il PalaSport di Golfo Aranci, infliggendo alla squadra di Dino Guadalupi la seconda sconfitta in campionato.

Botta e risposta. Le ospiti partono fortissimo, dominando e vincendo il primo set a 14. La replica dell’Hermaea è, tuttavia, immediata: le galluresi fanno loro il secondo e più equilibrato parziale a 17 e, dopo l’avvio a inseguire, anche il terzo, chiuso a 23. Il sorpasso è compiuto, non resta che completare l’opera vincendo anche il quarto set. Se non fosse che l’Assitec, in cui giocano anche due ex biancoblù come Poli e Nenni, non pare d’accordo: in ritardo nel quarto gioco, l’Hermaea rimonta lo svantaggio, che al time-out tecnico è di 5 punti, fino a riacciuffare l’Assitec sul 20-20. L’allungo delle laziali in dirittura d’arrivo si rivela, però, fatale per le olbiesi, che cedono a 22 e si ritrovano catapultate al tie-break.

Tie-break decisivo. Sulle ali dell’entusiasmo, l’Assitec continua a macinare punti (1-4), ma l’Hermaea risale, mette la freccia e si porta sul 7-6: è un finale senza esclusione di colpi, si gioca punto a punto, sul 14-13 le galluresi hanno la palla del match ma la sprecano. L’avversario non perdona, riportandosi avanti e capitalizzando il suo match point per chiudere il tie-break 16-14 e l’incontro 3-2.

Il punto conquistato rende meno indigesta la sconfitta: da domani si pensa al prossimo appuntamento, in programma domenica in casa dell’Olimpia Teodora Ravenna.

