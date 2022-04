Nulla ferma la Ferrini, che mette in bacheca un’altra sestina e mantiene il vantaggio di 5 punti sulla seconda del girone B della serie A1 maschile. Si rivede l’Amsicora, che pur soffrendo batte l’Adige e torna in zona Top Level. L’HT Sardegna vince il derby con il Cus Cagliari.

Girone B. Altra goleada, la Ferrini batte 6-2 la Lazio in un match che non si presentava agevole. La legge del “Chapa” Ojeda non ha fatto sconti nemmeno stavolta. Quattro reti nelle prime due frazioni di gioco, tre realizzate su corto, una su rigore. Partita che poteva considerarsi chiusa grazie anche alle parate di Sorrentino che ha impedito alla Lazio di riaprire la partite. Il vento cambia dopo l’intervallo, due reti della formazione romana che riacquista fiducia e crea più di un pericolo, ma anche in questi frangenti il portiere cagliaritano si esalta. Arriva provvidenziale la rete di Edris che spegne le speranze della Lazio, infine va a segno Sulanas che chiude definitivamente i conti.

L’Amsicora vince 3-2 contro l’Adige ultima in classifica, ma ha sofferto sino all’ultimo secondo. In formazione rimaneggiata, con tanti giovani in campo, è passata in vantaggio con un rigore di Giaime Carta. Il pareggio dell’Adige, nella terza frazione, dopo un corto non ha demoralizzato l’Amsicora che è passata a condurre poco dopo con Hassan. La partita sembra chiudersi con la rete su corto di Giustini, ma un’ingenuità difensiva regala alla formazione trentina la seconda rete, e una seconda ingenuità non è stata sfruttata. Tanto basta per tirare un sospiro di sollievo, e festeggiare la ritrovata vittoria e il quarto posto.

Girone A. Il derby lo vince l’HT Sardegna, che battendo il Cus Cagliari 3-1 vendica la sconfitta dell’andata e lascia l’ultimo posto in classifica. Partita sbloccata da Tomasi, Laconi raddoppia. Il Cus sembra alle corde ma ha una reazione. Porru accorcia, l’occasione del pari capita a Gadelkarim, il rigore dell’egiziano è parato da Garau. Sardegna la chiude con un corto di Paziuk.

Nulla da fare per la Juvenilia Uras, a Roma subisce un’altra pesante sconfitta dal Butterfly, vittorioso 5-1. Per la squadra di Tocco a segno Grussu.

CLASSIFICHE

Girone A. Tevere Roma 27, Bra 22, Butterfly Roma 21, Bonomi 20, Bologna 11, Cus Cagliari e Cus Padova 9, HT Sardegna 6, Juvenilia Uras 5.

Girone B. Ferrini 26, Città del Tricolore 21, Valchisone 18, Amsicora e Bondeno 15, Lazio 12, Cus Pisa 8, HC Roma 4, Adige 2.

© Riproduzione riservata