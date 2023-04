Una Ragione in più e Atletico Olbia sono le squadre vincitrici del campionato regionale della Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale. Staccano il pass per le fase nazionale che si disputerà il 20 e 21 maggio a Coverciano. Oggi nel centro federale “Tino Carta” è stata disputata l’ultima giornata del torneo iniziato ad ottobre. Per il Secondo Livello, Una Ragione in più ha preceduto la Gioventù mentre per il Terzo l’Atletico Olbia si è piazzato davanti a Una Ragione in più. Prima delle partite, tutte le squadre hanno sfilato in campo e successivamente c’è stato il saluto delle autorità.

Soddisfattissimo il presidente Comitato regionale e vice presidente della Lega Nazionale dilettanti, Gianni Cadoni che ha creduto tanto in questo progetto. «E’ il fiore all’occhiello del nostro Comitato. E’ stata una giornata fantastica animata da questi ragazzi meravigliosi. Complimenti ai vincitori ma devo dire che hanno vinto tutti. Un movimento in continua crescita. Abbiamo già numeri importanti e sono certo che il prossimo anno le squadra saranno anche di più. L’auspicio è che le società dilettantistiche, come fanno quelle professionistiche, possano adottare una squadra Paralimpica».

Ha partecipato anche Giovanni Sacripante, responsabile del progetto: «Siamo contenti del nostro progetto ma sappiamo che dobbiamo fare ancora molto, la strada è lunga».

