Nella quinta di ritorno della C Gold di basket, all’Esperia non sono bastati tre quarti equilibrati per avere la meglio sulla capolista Ferentino, che alla fine si è imposta 71-61 grazie a un ultima frazione chiusa con un parziale di 25-12.

Il match. Gli esperini, privi di Manuel Fois oggi e per almeno un mese, hanno mancato ancora l’appuntamento col primo successo in trasferta e restano fermi a quota 12 nella classifica del girone A.

Nel primo quarto, i cagliaritani hanno recuperato un gap di 5 punti e sono arrivati al primo break sul 17-17, mentre nel secondo hanno allungato il passo e al giro di boa erano avanti 29-30. La reazione dei laziali ha obbligato gli esperini a inseguire, ma dal timeout sul 41-35, la squadra di coach Manca ha invertito la rotta fino a giungere al 30’ sul +3 (46-49). Nell’ultima frazione, aperta dalla bomba di Villani, i cagliaritani hanno pagato un calo fisico e il Ferentino ha colto la palla al balzo per scavare il solco decisivo.

Il commento. Nonostante la sconfitta, il tecnico dell’Esperia si è detto soddisfatto: «Abbiamo ben figurato contro la prima in classifica, ci è riuscito tutto quello che avevamo provato in settimana e in fase di marcatura siamo stati quasi impeccabili».

Coach Manca ha spiegato anche cosa non è andato. «Nel finale si è decisa la partita: purtroppo non sono bastati quasi 35 minuti in vantaggio. Abbiamo commesso qualche errore, alcune palle perse, e poi in gioco post-basso, contro Bisconti, è stato concesso qualcosa di troppo, ma stiamo parlando di un lungo di 208 cm, tra i più forti della categoria. Ci manca sempre qualcosa, quel minuto in più di concertazione o quell’errore in meno che ci consenta di vincere questo tipo di gare in trasferta».

C Silver. Nella sesta di ritorno della C Silver, la capolista Sant’Orsola è stata battuta 78-80 dalla Sef Torres nel derby sassarese. Decisivo il canestro di Pisano, che ha raccolto una palla vagante dopo la stoppata di Cordedda (top scorer dell’incontro con 27 punti) su Desole.

«Nei primi due quarti abbiamo ottenuto un buon vantaggio grazie a una difesa aggressiva e a una buona pallacanestro. Nel terzo siamo calati fisicamente e al contempo è salita la difesa della Torres, ma siamo riusciti a mantenere 6-8 punti di vantaggio. Tuttavia, nell’ultima frazione, loro sono stati bravi a crederci e sono rientrati in partita fino a giocarsela punto a punto, mentre noi abbiamo commesso degli errori e non siamo stati capaci di chiuderla mentre eravamo sul +6», ha commentato il coach del Sant’Orsola, Giampaolo Mazzoleni. «Siamo dispiaciuti e c’è un po’ di amarezza perché abbiamo condotto per quasi tutta la gara, nota positiva la presenza di un pubblico molto numeroso: questo fa bene al basket».

Migliori realizzatori gli arancioneri Cordedda (27), Basoli (15), Pani (11) e Scanu (10) e i rossoblù Biolchini (14), Spano (13), Desole (17), Pisano (14) e Cabras (15).

Gli altri incontri. Rinviata dalla Federazione, per indisponibilità degli ufficiali di gara, la partita tra Manitech Elmas e Ferrini Delogu Legnami in programma nella serata di ieri. Ancora da fissare la data del recupero. Nel frattempo, a Calasetta, l’Olimpia si è imposta per 48-80 su Il Veliero.

Nel posticipo della domenica sera, giocato a Quartu, il Cus Sassari ha sconfitto l’Antonianum 67-84 trascinati da D’Elia (15), Chessa, Demuru, Langiu e Cecchini, tutti a quota 12. Tra i biancoblù, i migliori realizzatori sono stati i soliti Passa (19) e Jordan (18).

Ferentino-Esperia 71-61

(17-17; 12-13; 17-19; 25-12)

Basket Ferentino: Serra ne, Roiati ne, Gerlero 8, Tortonesi 17, Collalti 2, Rossi 8, Galuppi 9, Liberati ne, De Francesco ne, Bisconti 27, Russo. Allenatore Lulli.

Esperia Olimpia Cagliari: Piras, N. Manca 6, Floridia 3, Villani 5, Frattaroli ne, Picciau 8, Locci 3, Perez Da Rold 8, Garello 14, Sanna 14. Allenatore Manca.

