Inizia male il 2022 per il Banco di Sardegna che esce sconfitto da Cremona: 89-80. La squadra lombarda non vinceva da ben sei giornate. I biancoblù hanno avuto anche un vantaggio di 11 punti nel secondo quarto, ma la disastrosa prova dei lunghi e in generale nei pressi del canestro (12/36 da due) è stata decisiva per favorire il rientro di Cremona, trascinata da un Pecchia alla sua miglior prova in carriera con 28 punti.

Cronaca - Sassari al completo, Cremona senza l'esterno Miller, infortunato. Avvio con tanti errori con le squadre che risentono delle tre settimane di pausa. Si sbocca prima la Dinamo con due contropiede di Robinson e Bendzius, i migliori in avvio: +4 che diventa anche + 6 con la tripla del play, 6-12 al 5'.

Il Banco fatica sotto (1/6 per Mekowulu) e Pecchia scuote i suoi portandoli a ridosso (13-14) ma la bomba di Bendzius e i 3 liberi di Gentile (fallo generoso) riportano avanti i biancoblù: 15-20.

Nel secondo quarto i padroni di casa provano a rientrare (19-21 con Spagnolo) ma due triple di Logan e 5 punti di Treier, che fa sia l'ala sia il pivot tascabile fanno schizzare di nuovo la Dinamo che tocca il +11 (21-32 al 16'). Senza centri per ben 7 minuti è dura e Cremona si riavvicina col pivot senegalese Dime e il solito Pecchia: 35-36.

Al rientro in campo Mekowulu continua a sbagliare tutto, Burnell continua a faticare su Pecchia che promuove un break clamoroso: 48-38 al 24' per i padroni di casa. Con Devecchi e Diop in campo migliora la difesa: Robinson e Logan segnano e Sassari riemerge anche con un po' di zona match up dimezzando il divario, 50-45 al 26'. Arriva anche a -4 con Gentile, ma senza pericolosità dentro l'area (Diop fa quello che può ma è pochino) diventa una scalata e Cremona col solito Pecchia fissa l'ultimo parziale: 61-54.

Nell'ultimo quarto coach Bucchi sceglie di giocare ancora senza centro dopo qualche minuto, Sassari scende addirittura a -11 nonostante la grinta di Gentile e Devecchi: 75-64 al 35'. Rientra Logan ma commette il quinto fallo dopo un paio di minuti e le triple di Gentile e Bendzius sono annullate da quella dall'angolo sinistro di Pecchia: 83-73 al 38'. L'esterno domina nel finale e i biancoblù ormai non hanno più risorse.

I tabellini

Cremona: Agbamu ne, Dime 6, Harris 13, Sanogo, McNeace 4, Gallo, Pecchia 28, Poeta 11, Spagnolo 12, Zacchigna ne, Tinkle 11, Cournooh 4. All. Galbiati.

Sassari: Logan 11, Robinson 13, Kruslin 2, Gandini ne, Devecchi 6, Treier 14, Chessa ne, Burnell 2, Bendzius 13, Mekowulu 3, Gentile 15, Diop 1- All. Bucchi.

