“La nostra idea di sviluppo parte dal Tc Cagliari, ma abbraccia l’intera Sardegna, perché la crescita del movimento regionale va di pari passo a quella dei suoi club. Da settembre stiamo lavorando per strutturare un percorso che possa permettere ai giovani di svolgere un’attività di alto livello pur rimanendo qui: vogliamo arrivare a un punto nel quale l’essere sardi non debba più rappresentare uno svantaggio per chi desidera diventare un tennista, bensì un’opportunità”. A dichiararlo è il direttore tecnico del Tc Cagliari Martin Vassallo Arguello, che indica l'obiettivo del circolo: “Creare un polo tennistico di alto livello per l’intera Sardegna, per garantire ai giovani la possibilità di inseguire i propri sogni senza doversi trasferire a chilometri da casa”.

“Come staff”, spiega l'ex numero 47 delle classifiche mondiali, “ci stiamo formando per arrivare a parlare tutti lo stesso linguaggio, e abbiamo avviato anche delle collaborazioni con Ct Villaputzu e Tc Carbonia, per trasmettere anche a loro un metodo di lavoro che possa far crescere il movimento. Anche i campionati a squadre li abbiamo impostati in un’ottica formativa: non ci interessa vincere una partita in più o in meno, tutto è finalizzato al miglioramento. Idem l’organizzazione di tornei: investiamo sulle competizioni per fare in modo che i nostri ragazzi possano confrontarsi continuamente con altri tennisti di pari categoria”.

