Al termine della presentazione di mercoledì sera, nella Sala del Mercato civico, l'Amatori Rugby Alghero ha annunciato un nuovo acquisto. E' il diciottenne tongano Vaingalo Fine, terza linea centro e con i suoi 186 centimetri di altezza per 100 chilogrammi di peso, contribuirà a migliorare ulteriormente il pacchetto di mischia giallorosso.

Pronto all’esordio. Distintosi nei vari campionati sportivi studenteschi, Fine proviene dal St. Thomas of Canterbury College di Christchurh. A settembre, è stato selezionato per il camp Under 19 della franchigia dei Crusaders. Grande entusiasmo e un sorriso contagioso, Vaingalo è pronto a mettere la sua esperienza al servizio dell'Amatori.

«Sono lusingato di essere qui ad Alghero. Non vedo l’ora di scendere in campo, per dare supporto al team. Ho trovato un gruppo molto affiatato, disponibile e accogliente», ha dichiarato Vainagalo, che esordirà domenica, a Biella, per la quinta giornata del campionato di serie A.

