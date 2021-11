Continua l'attività sul mercato dell'Amatori Rugby Alghero, che ha trovato l'accordo con Mantvydas Tveraga. “Mantas” è una seconda linea di origini lituane, formatosi in Italia. Classe 1986, 196 centimetri per 123 chilogrammi di peso, apporterà all'Amatori una buona dose d’esperienza. Cresciuto nelle giovanili del Piacenza, con cui ha esordito nel campionato di serie A, ha giocato nella Nazionale Under 21 partecipando alla Rugby World Cup di categoria 2006. Dopo l’esperienza in Francia, con lo Stade Francaise, nel 2008 torna in Italia per giocare in Super10 con l'Overmach Parma. Nel 2011 è campione d’Italia con il Petrarca, dove resterà per sei stagioni, giocando come permit player in Pro12, tra le fila del Benetton Treviso nel 2013/14. Ha continuato vestendo la maglia dei Lyons Piacenza (Super10 2016/18), Femi Rovigo (Super10 2018/19), Settimo Torino (2019/21, Serie A), prima di approdare in Riviera del Corallo. Inoltre, ha all’attivo un’esperienza importante, come allenatore degli Avanti per la Nazionale lituana.

