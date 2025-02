Immenso Marco Spina, l’atleta portotorrese classe 1960, ancora una volta campione italiano nella categoria “Master 65”. Ha tagliato il traguardo con un tempo di 8 ore e 35 minuti nella cento chilometri a Porto Recanati, un risultato che lo colloca tra i più grandi ultramaratoneti italiani ed europei.

Già quattro volte campione azzurro, il runner dell’Atletica Leggera Porto Torres, dopo aver vinto il titolo senior “Master 60” nella cento chilometri di corsa del Passatore, l'ultramaratona che si sviluppa da piazza del Duomo a Firenze con arrivo in centro a Faenza, nel Ravennate, ha realizzato l’ennesimo sogno.

Una esperinza che lo ripaga di tanti sacrifici e la impegnativa preparazione costante presso la pista di atletica di Porto Torres e non solo.

Poliziotto in pensione, Marco Spina ha partecipato a circa trenta maratone facendo il giro del mondo, dal Marocco a New York e fino a Boston. Fra le gare memorabili anche la 165 chilometri di corsa attraverso il deserto dell’Oman in sei tappe.

