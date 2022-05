Mancano solo novanta minuti alla fine del Girone G di Serie D ed è ancora tutto aperto per quanto riguarda la salvezza. Nessuna è retrocessa direttamente, ma c'è la possibilità che non si disputino i playout. Il turno disputato ieri ha riportato Formia e Lanusei, rispettivamente quartultima e terzultima, a sette punti dalle due squadre che stanno sopra ossia il massimo distacco consentito per giocare lo spareggio, mercoledì si capirà se ci sarà una coda stagionale sia per i biancorossoverdi sia per Atletico Uri (quintultimo, a -1 dalla salvezza diretta), Latte Dolce (penultimo) e Carbonia (ultimo). Muravera unica sarda tranquilla, ma contro l'Aprilia ha un obiettivo: vincere per stabilire il record di punti nella sua storia.

Le pericolanti. L'unica certezza è che, per forza di cose, almeno una sarda retrocederà. Il Carbonia è quella messa peggio, dopo la sconfitta di Aprilia: battere il Gladiator mercoledì alle 14 non basterà, serviranno anche almeno due risultati positivi dagli altri campi. Il Lanusei, di contro, ha il destino in mano: se vince a Cassino è sicuro dei playout e potrebbero essere proprio in casa dei laziali, sestultimi. Il 2-2 subito ieri al 94' dall'Ostiamare, peraltro rimasta in dieci, è però molto pesante per le ambizioni degli ogliastrini, che hanno perso tanti punti allo scadere e adesso si ritrovano a decidere le proprie sorti in trasferta, dove hanno vinto una sola volta in stagione.

Doppio derby. Il calendario mette contro le sarde che andranno ai playoff, Arzachena e Torres, contro le altre due che rischiano la retrocessione, Latte Dolce e Atletico Uri. Al "Biagio Pirina" i biancoverdi devono vincere e sperare in un passo falso di chi sta sopra (Torres e Team Nuova Florida, entrambe a +2) per chiudere sul podio, i sassaresi del grande ex Mauro Giorico anche solo col pari sarebbero quasi spacciati (oltre a dover recuperare una posizione devono evitare l'eccesso di distacco). Al "Vanni Sanna", invece, i rossoblù puntano il secondo posto per avere il massimo dei vantaggi ai playoff, mentre i giallorossi di Massimiliano Paba hanno la certezza di avere come minimo il playout in casa e con un successo potrebbero salvarsi direttamente.

