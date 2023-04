Ultimo appuntamento casalingo della stagione per l’Hermaea Olbia, che domani al GeoPalace ospita il Talmassons nel posticipo della 4ª giornata della poule promozione della A2 femminile di volley.

Per festeggiare un campionato che per le biancoblù, ormai fuori dalla corsa per gli spareggi per la A1, si avvia verso i titoli di coda, la società dispone l’ingresso gratuito per i tifosi: nella consapevolezza che nella gara del congedo dal suo pubblico l’Hermaea, ancora a secco di punti, offrirà spettacolo contro un avversario proiettato verso la conquista dei playoff. «In questa poule promozione», dice il coach Dino Guadalupi, «c’è stata continuità nelle prestazioni e una crescita generale contro squadre di buon livello, ma da qui alla fine vorremmo coniugare la prestazione con l’ottenimento di un risultato positivo. Ad aggiungere motivazioni c’è il fatto che si tratterà dell’ultima partita in casa: ci aspettiamo dunque una grande festa, che sarebbe bello coronare con i primi punti di questa seconda fase».

Contro il Talamassons a caccia dell’impresa, quindi. «Ma per riuscirci dovremo cercare di giocare al nostro ritmo, crescendo il più possibile in termini di qualità», avverte il tecnico. «Nelle ultime gare, in alcuni frangenti, abbiamo perso qualcosa provando a strafare: assumersi dei rischi è necessario, ma non dobbiamo uscire dalle nostre caratteristiche. Talmassons è una squadra fisica, che abbiamo già incrociato in Coppa Italia: rispetto ad allora sono cambiate alcune cose, ma cercheremo di essere un pizzico più spregiudicati».

Squadre in campo al GeoPalace alle 18: arbitrano Paolo Scotti e Michele Marconi.

